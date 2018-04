Khốn khổ vì dự án chậm giao nhà

Đóng tiền mua nhà rồi mòn mỏi đợi hơn sáu năm trời dự án án vẫn 'đứng hình', tiền thì đã đóng hơn 90% nhưng chủ đầu tư vẫn than là do hết vốn. Đó là tình cảnh của hàng trăm khách hàng mua căn hộ chung cư Đại Thành, quận Tân Phú, TP.HCM do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đại Thành làm chủ đầu tư.