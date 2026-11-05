Khóm Mỹ Thuận không còn hộ nghèo, cận nghèo

Khen thưởng những tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu của khóm Mỹ Thuận.

Năm 2026, khóm Mỹ Thuận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được người dân nhân rộng; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hằng năm trên 94,72%, duy trì vững chắc danh hiệu khóm văn hóa.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp Ban khóm Mỹ Thuận hỗ trợ cất mới 1 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 căn nhà cho gia đình thuộc diện chính sách.

Ban Tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Mỹ Thuận.

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm, nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết cộng đồng tại địa phương.