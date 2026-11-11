Khóm Công Điền rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết
Chiều 11/11, đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 cùng bà con Nhân dân Khóm Công Điền (phường Vĩnh Trạch).
Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành (18/11/1930-18/11/2026).
Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được của địa phương trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp khóm.
Khóm Công Điền hiện có 666 hộ, với hơn 3.182 nhân khẩu, trong đó đồng bào Khmer chiếm 48%.
Trong năm 2026, khóm đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
Cụ thể, đã vận động xây dựng 7 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ người dân vay vốn, giải quyết việc làm; phong trào xây dựng đời sống văn hoá được chú trọng, có 644/666 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận khóm Công Điền.
UBND phường Vĩnh Trạch trao tặng Giấy khen cho 15 hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại địa phương.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trao 5 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm Công Điền.
Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Trạch trao tặng 60 phần, nhằm chia sẻ, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khom-cong-dien-ron-rang-ngay-hoi-dai-doan-ket-a134172.html