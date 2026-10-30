Khối ủng hộ ông Netanyahu mất đa số tại Quốc hội Israel

Khối ủng hộ Benjamin Netanyahu chỉ giành 53/120 ghế tại Quốc hội

Theo kết quả công bố ngày 30-10, khối ủng hộ ông Netanyahu giành được 53 ghế trong Quốc hội Israel gồm 120 ghế.

Khối đối lập chính giành 48 ghế, trong khi các đảng do cộng đồng Arab lãnh đạo giành 19 ghế, mức kết quả được truyền thông Israel mô tả là mang tính lịch sử.

Để thành lập chính phủ, một liên minh cần kiểm soát ít nhất 61 ghế tại Quốc hội. Điều này đồng nghĩa các đảng phái sẽ phải bước vào những cuộc thương lượng kéo dài nhằm tìm kiếm đối tác liên minh phù hợp.

Ông Netanyahu, người giữ kỷ lục là thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, hiện vẫn tiếp tục điều hành chính phủ trong thời gian chuyển tiếp.

Lãnh đạo đối lập Yair Lapid nhận định giai đoạn tiếp theo mới là phần khó khăn nhất của quá trình chính trị sau bầu cử.

Theo ông, việc thành lập chính phủ sẽ đòi hỏi những quyết định nhạy cảm từ nhiều đảng có quan điểm rất khác nhau.

Theo quy định, sau khi kết quả được xác nhận chính thức và trình lên Tổng thống Isaac Herzog vào tuần tới, nguyên thủ Israel sẽ chỉ định một chính trị gia đứng ra thành lập chính phủ.

Người được giao nhiệm vụ có thể là lãnh đạo đảng giành nhiều phiếu nhất hoặc nhân vật được đa số các đảng đánh giá có khả năng tập hợp liên minh.

Nếu các nỗ lực thành lập chính phủ thất bại, Israel có thể phải tổ chức một cuộc bầu cử mới vào đầu năm tới.

Một trong những câu hỏi lớn hiện nay là liệu các đảng đối lập có chấp nhận hợp tác với các đảng Arab để hình thành liên minh đa số hay không.

Đây được xem là lựa chọn nhạy cảm về mặt chính trị, dù từng có tiền lệ trong thời gian ngắn vào năm 2021.

Trong khi đó, đảng Likud của ông Netanyahu đã đưa ra cáo buộc về khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel cho biết đã chuyển một số thông tin tình báo tới cơ quan an ninh Shin Bet để xác minh, song nhấn mạnh cuộc điều tra không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử cuối cùng.

Ủy ban Bầu cử cũng khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy tồn tại các vi phạm có hệ thống làm thay đổi kết quả bỏ phiếu.

Theo AP