Khối u dạ dày xâm lấn rộng, cụ bà 78 tuổi vẫn được mổ triệt căn

Bệnh nhân Nguyễn Thị Vượng, 78 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Từ tháng 6/2026, bà đau âm ỉ vùng trên rốn, mệt mỏi, ăn uống kém và sụt 10 kg trong hai tháng. Khi xuất hiện khối cứng trong bụng, gia đình đưa bà đi khám.

Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô tuyến dạ dày thể kém biệt hóa, giai đoạn cT4N1M0. Bệnh nhân được điều trị bằng pembrolizumab, oxaliplatin và TS-1 (S-1). Sau ba chu kỳ, khối u đáp ứng, mở ra khả năng phẫu thuật.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Thị Vượng sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tuy nhiên, bệnh nhân có tiểu cầu thấp, phải truyền bổ sung nhiều lần, thể trạng suy yếu và tổn thương gan. PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết, ê-kíp phải cân nhắc kỹ giữa cơ hội điều trị triệt căn và nguy cơ biến chứng ở người cao tuổi.

Sau đánh giá tổn thương còn khả năng cắt bỏ, ê-kíp quyết định phẫu thuật. Bệnh nhân được nội soi cắt toàn bộ dạ dày, vét hạch D2 và nối thực quản với ruột non theo kiểu Roux-en-Y.

Ca mổ kéo dài khoảng 3 giờ, diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát chức năng gan, đông máu và tình trạng miệng nối. Đến ngày thứ tư, sức khỏe dần ổn định, được truyền bổ sung tiểu cầu và chưa ghi nhận biểu hiện suy gan rõ trên lâm sàng.

Theo bác sĩ Tuấn, tuổi cao không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cơ hội điều trị ung thư bằng phẫu thuật, hóa trị hay miễn dịch. Tuy nhiên, người cao tuổi cần được đánh giá toàn diện về thể trạng, dinh dưỡng, khả năng vận động, chức năng cơ quan và bệnh nền để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp.