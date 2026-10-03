Khởi tranh vòng loại Giải cờ vây thế giới Shinhan Bank KISEON 2026

Giải do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 4.10. Đây là lần thứ hai TP.HCM đăng cai vòng loại, qua đó tiếp tục tạo sân chơi chuyên môn cho các kỳ thủ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào cờ vây phát triển.

Giải có sự tham dự của gần 100 kỳ thủ đến từ 7 đoàn

Giải năm nay được chia thành 3 bảng, gồm: Vô địch, U11 và U16, tạo điều kiện để các kỳ thủ ở nhiều lứa tuổi và trình độ cùng tranh tài.

Gần 100 kỳ thủ tham dự đến từ các đoàn TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Long, CLB Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ và Liên đoàn Cờ TP. Bắc Ninh. Trong đó, chủ nhà TP.HCM có lực lượng đông đảo nhất với 61 kỳ thủ.

Việc tổ chức các bảng đấu theo từng nhóm tuổi và trình độ không chỉ bảo đảm tính cạnh tranh mà còn mở rộng cơ hội thi đấu cho các kỳ thủ trẻ. Qua từng ván đấu, các kỳ thủ có thêm điều kiện tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy chiến thuật và từng bước hướng đến những sân chơi có quy mô lớn hơn.

Ban tổ chức và các kỳ thủ chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc

Điểm nhấn của giải là phần thưởng dành cho các kỳ thủ đạt thành tích cao. Người đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ nhận cúp cùng tiền thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 177 triệu đồng.

Đặc biệt, kỳ thủ giành ngôi nhất bảng vô địch sẽ nhận suất đại diện Việt Nam tham dự Giải vô địch cờ vây thế giới Shinhan Bank KISEON lần II năm 2026.

Ở mùa giải năm ngoái, kỳ thủ Hà Quỳnh Anh đã giành vị trí nhất bảng vô địch, qua đó đoạt suất duy nhất của Việt Nam tham dự Giải vô địch cờ vây thế giới Shinhan Bank KISEON 2025.

Các kỳ thủ bước vào thi đấu ván 1 ở các nội dung

Không chỉ mang ý nghĩa tuyển chọn kỳ thủ xuất sắc, vòng loại Shinhan Bank KISEON lần II còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của cờ vây - môn thể thao đề cao tư duy, khả năng phán đoán và bản lĩnh thi đấu.

Việc giải đấu tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM cũng cho thấy phong trào cờ vây trong nước đang có thêm những bước phát triển đáng ghi nhận.