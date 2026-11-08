Khởi tranh môn kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải năm nay quy tụ 40 HLV cùng nhiều võ sĩ hàng đầu Việt Nam, hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ảnh: TSĐN

Các VĐV thi đấu ở hai nội dung Lowkick và Fullcontact, với tổng cộng 23 bộ huy chương. Trong đó, Lowkick có 8 hạng cân nam, 4 hạng cân nữ; Fullcontact gồm 8 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ.

Đáng chú ý, giải đấu có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Đình Minh Khuê, Nguyễn Văn Hà, Lê Duy Sỏi (TP.HCM); Kiều Huy Quân, Bùi Hải Linh, Triệu Thị Phương Thùy, Nguyễn Thị Chiều (Hà Nội); Nguyễn Văn Nhân (Đồng Nai); Bùi Duy Chí Thành, Nguyễn Thị Mai (Nghệ An) cùng Trương Ngô Gia Huy, Huỳnh Quang Thiều (Quân đội),...

Ngay trong ngày khai mạc, 12 trận đấu ở nội dung nam Lowkick thuộc 6 hạng cân đã diễn ra, gồm 48-51kg, 51-54kg, 57-60kg, 60-63,5kg, 67-71kg và 71-75kg.

Các VĐV bước vào thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: TSĐN

Môn kickboxing diễn ra từ ngày 7 đến 15.11, được dự báo sẽ mang đến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị. Đây là môn võ đòi hỏi VĐV có nền tảng thể lực, kỹ thuật, khả năng xử lý tình huống và bản lĩnh thi đấu tốt.

Bên cạnh mục tiêu tranh huy chương, giải đấu còn là dịp đánh giá trình độ chuyên môn, phát hiện những nhân tố triển vọng để bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu quốc tế.

Tại môn kickboxing Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ở Hải Phòng, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCĐ. Thái Nguyên xếp thứ hai với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, trong khi chủ nhà Hải Phòng đứng thứ ba với 2 HCV và 2 HCB.