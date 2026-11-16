Khởi tranh môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 16 và 17.11, với sự góp mặt của các đoàn: Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Môn khiêu vũ thể thao thi đấu ngày mở màn. Ảnh: BTC

Đây là những đơn vị có phong trào khiêu vũ thể thao phát triển, sở hữu nhiều VĐV giàu kinh nghiệm và chuyên môn tốt.

Tại Đại hội năm nay, các VĐV tranh tài ở 14 bộ huy chương, thuộc hai nhóm nội dung chính là điệu nhảy Mỹ Latinh và điệu nhảy tiêu chuẩn quốc tế.

Nhóm Mỹ Latinh gồm: Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble, Jive; trong khi nhóm tiêu chuẩn quốc tế có Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep, cùng các nội dung đơn và đơn nữ.

Đáng chú ý, giải đấu quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam như Phan Hiển, Thu Hương, Ngọc An, Tố Uyên, Quang Huy, Thùy Dương, Nam Anh, Anh Phương, Anh Minh, Trường Xuân, Trung Trực, Ngọc Anh, Quốc Bảo và Minh Châu.

Giải năm nay có sự tham dự của nhiều VĐV hàng đầu, hứa hẹn diễn ra những cuộc tranh tài hấp dẫn. Ảnh: BTC

Sự hiện diện của những VĐV hàng đầu hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thuộc nhóm điệu nhảy tiêu chuẩn quốc tế bước vào thi đấu. Trong buổi sáng, các VĐV tranh tài ở vòng tứ kết, bán kết và chung kết hai hạng A, FA. Buổi chiều tiếp tục diễn ra các lượt bán kết và chung kết ở những nội dung hạng E.

Không chỉ là cuộc đua tranh huy chương, môn khiêu vũ thể thao còn là dịp đánh giá chất lượng lực lượng tại các địa phương, ngành, qua đó tuyển chọn những nhân tố triển vọng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.