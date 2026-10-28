Khởi tranh môn đá cầu tại Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X

Thi đấu môn đá cầu nội dung đôi nam.

Thi đấu môn đá cầu nội dung đơn nữ.

Các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội 3 nam và đồng đội 3 nữ.

Các VĐV thi đấu cống hiến với chất lượng chuyên môn tốt.

Các trận đấu diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh. Với sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực, thể hiện kỹ thuật điêu luyện, phối hợp ăn ý, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Nhiều VĐV thể hiện kỹ thuật đá cầu điêu luyện.

Đây là dịp để Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao tại các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên nòng cốt của các địa phương đóng góp lực lượng cho thể thao thành tích cao trong thời gian tới.

Các trận đấu thu hút đông đảo khán giả cổ vũ sôi nổi.