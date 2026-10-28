Khởi tranh môn đá cầu tại Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X
Tiếp tục các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026, ngày 28/10, môn đá cầu chính thức khởi tranh với sự tham gia của 35 vận động viên đến từ 8 đoàn thể thao.
Các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đồng đội 3 nam và đồng đội 3 nữ.
Các trận đấu diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh. Với sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực, thể hiện kỹ thuật điêu luyện, phối hợp ăn ý, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.
Đây là dịp để Ban tổ chức đánh giá chất lượng phong trào luyện tập thể dục thể thao tại các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên nòng cốt của các địa phương đóng góp lực lượng cho thể thao thành tích cao trong thời gian tới.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/khoi-tranh-mon-da-cau-tai-dai-hoi-tdtt-tinh-son-la-lan-thu-x-wRjlZWqvg.html