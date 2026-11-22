Các đoàn tham dự, gồm: Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, TP.HCM, Hà Nội, Huế, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Môn cờ tướng Đại hội chính thức khởi tranh. Ảnh: TLKĐ

Chương trình thi đấu gồm các nội dung cá nhân, đồng đội, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, với các thể thức cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ truyền thống.

Theo điều lệ, các nội dung cá nhân và đồng đội thi đấu theo hệ Thụy Sĩ, với 7 hoặc 9 ván tùy số lượng đăng ký.

Những nội dung đôi sẽ chọn 4 đôi có thành tích tốt nhất vào bán kết. Các cuộc tranh tài diễn ra liên tục từ ngày 22 đến 28.11, đòi hỏi các đoàn phải có sự tính toán về lực lượng, chiến thuật và khả năng duy trì phong độ.

Các kỳ thủ bước vào thi đấu ván 1 cá nhân cờ tiêu chuẩn. Ảnh: TLKĐ

Đáng chú ý, Lại Lý Huynh lần đầu khoác áo đội cờ tướng TP.HCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Sau chức vô địch thế giới cờ tướng tiêu chuẩn năm 2025 và HCB cờ nhanh thế giới năm 2026, kỳ thủ số 1 Việt Nam được kỳ vọng tạo dấu ấn ở những nội dung sở trường.

Tuy nhiên, sức mạnh của TP.HCM không chỉ nằm ở ngôi sao này. Đội hình còn có Nguyễn Minh Nhật Quang, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Hoàng Yến, Vũ Quốc Đạt, Phan Nguyễn Công Minh hay Đào Cao Khoa.

Nhà vô địch thế giới 2025 Lại Lý Huynh. Ảnh: TLKĐ

Tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia 2026, TP.HCM từng giành vị trí số 1 toàn đoàn với 7 HCV dù không có Lại Lý Huynh.

Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Ninh và Bắc Ninh cũng sở hữu nhiều kỳ thủ chất lượng, sẵn sàng cạnh tranh huy chương.

Với lực lượng đồng đều, TP.HCM được đánh giá là ứng viên hàng đầu, nhưng cuộc đua huy chương sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh, chiều sâu đội hình và sự ổn định xuyên suốt các ngày thi đấu.