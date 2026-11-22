Môn Billiards & Snooker Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay quy tụ 13 đoàn tham dự gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Gia Lai, Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Cần Thơ và Khánh Hòa với tổng số 122 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu. Các cơ thủ sẽ tranh tài ở 10 nội dung thuộc các thể loại Carom, Pool, Snooker và English Billiards.

Tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), đông đảo khán giả đã có mặt từ sớm để theo dõi, cổ vũ các cơ thủ, tạo nên bầu không khí hào hứng trên khắp các khu vực thi đấu.

Đáng chú ý, điều lệ thi đấu năm 2026 quy định mỗi đoàn chỉ được đăng ký tối đa 2 cơ thủ ở một nội dung và mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung. Quy định này góp phần tạo sự cân bằng trong phân bổ lực lượng, hạn chế khả năng tập trung quá nhiều vận động viên mạnh ở một nội dung, đồng thời mở rộng cơ hội cạnh tranh cho các địa phương.

Billiards & snooker lần đầu góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV năm 2002. Sau 24 năm phát triển, môn thể thao này đã ghi dấu sự trưởng thành của nhiều thế hệ cơ thủ Việt Nam, đóng góp tích cực vào công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng và thúc đẩy phong trào tại các địa phương. Thành tích của các cơ thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng góp phần nâng cao vị thế billiards nước nhà.

Đây là cơ hội để những cơ thủ giàu kinh nghiệm tiếp tục khẳng định đẳng cấp, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ thủ trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội vươn lên ở sân chơi thể thao thành tích cao cấp quốc gia.

Ban Tổ chức thông báo không bán vé vào cửa, khán giả có thể đăng ký vé miễn phí thông qua mã QR được cung cấp trên các ấn phẩm truyền thông của giải. Theo hướng dẫn, người hâm mộ sử dụng camera điện thoại quét mã QR trên poster, truy cập đường link đăng ký, điền thông tin và xác nhận để hoàn tất thủ tục. Sau đó, khán giả di chuyển vào khu vực khán đài theo hướng dẫn của lực lượng tình nguyện viên.

Việc mở cửa miễn phí được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để đông đảo người hâm mộ trực tiếp theo dõi, cổ vũ các cơ thủ, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.