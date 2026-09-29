Khởi tranh Giải vô địch Bowling các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Vận động viên Lý Liệt (TP Hồ Chí Minh 2) thi đấu nội dung đơn nam spin tại Giải vô địch Bowling các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Các đơn vị tham dự giải gồm Đà Nẵng, Tây Ninh, Cần Thơ, Công an nhân dân, Ninh Bình, Hải Phòng và hai đội của Thành phố Hồ Chí Minh. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Bowling Việt Nam tổ chức.

Giải đấu tranh tài ở 25 nội dung huy chương, gồm 13 nội dung nam, 7 nội dung nữ và 5 nội dung đồng đội hỗn hợp nam - nữ. Các nội dung thi đấu gồm đơn, đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng đội 6 và Master. Ở các nội dung nam, vận động viên thi đấu theo hai kỹ thuật ném bóng Spin và Hook; các nội dung nữ và đồng đội hỗn hợp nam - nữ không phân biệt kỹ thuật ném bóng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên tranh tài ở các nội dung đơn nam Spin, đơn nam Hook và đơn nữ.

Các vận động viên nam thi đấu tại Giải vô địch Bowling các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ lực lượng vận động viên có trình độ chuyên môn tốt của các đơn vị trong cả nước. Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong thi đấu, từ điều kiện đường lane đến sơ đồ rải dầu, đặt ra yêu cầu cao về khả năng thích ứng, kỹ thuật và chiến thuật của vận động viên.

Giải diễn ra trước thời điểm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khoảng một tháng, tạo điều kiện để các đơn vị rà soát lực lượng, đánh giá phong độ vận động viên và hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội. Đây cũng là dịp để Ban tổ chức kiểm tra, hoàn thiện quy trình vận hành, cơ sở vật chất và các điều kiện kỹ thuật phục vụ các giải đấu cấp quốc gia.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tham dự với 18 vận động viên, gồm 12 nam và 6 nữ, được chia thành hai đội hình. Các vận động viên đăng ký thi đấu ở nhiều nội dung, gồm đơn, đôi, đồng đội và Master.

Vận động viên Hồ Anh Duy (Đã Nẵng) thi đấu nội dung đơn nam spin tại Giải vô địch Bowling các câu lạc bộ quốc gia 2026.

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà và lực lượng được chuẩn bị cho nhiều nội dung, Bowling Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí nhất toàn đoàn. Ở đội nam, các vận động viên Phạm Quốc Bảo Kỳ, Huỳnh Quốc Sử Bình, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Lâm Tùng và Bùi Tuấn Sơn là những gương mặt được kỳ vọng tại giải. Ở đội nữ, Vũ Hồng Nhi, Huỳnh Ngọc Diễm Thùy và Nguyễn Hoàng Tường Vi được kỳ vọng ở các nội dung đơn và đồng đội.

Trong thời gian tới, Bowling Thành phố Hồ Chí Minh định hướng nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng khoa học thể thao và phân tích chuyển động trong tập luyện, đồng thời đẩy mạnh đào tạo vận động viên trẻ thông qua hệ thống học đường và các câu lạc bộ. Qua đó, Thành phố hướng tới xây dựng lực lượng vận động viên có khả năng đóng góp cho Đội tuyển Bowling Việt Nam tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Giải diễn ra đến ngày 5/10.