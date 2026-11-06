Khởi tranh giải Tennis và Pickleball mùa Thu Hà Nội 2026

Tiếp nối thành công rực rỡ của 4 mùa giải trước, Giải Tennis và Pickleball của ngành Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Hà Nội chính thức trở lại năm 2026 với chủ đề "5 năm nâng tầm kết nối". Giải đấu được diễn ra từ ngày 5 - 7/11.

Ông Ngô Quang Nam, Trưởng ban tổ chức giải đấu phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Quang Nam, Trưởng ban tổ chức giải đấu cho biết, tiếp nối thành công của các mùa giải trước, giải Tennis và Pickleball mùa Thu Hà Nội lần thứ 5 trở thành ngày hội truyền thống ý nghĩa của ngành Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Hà Nội.

Với chủ đề "5 năm nâng tầm kết nối", giải đấu năm nay không chỉ đánh dấu cột mốc 5 năm trưởng thành mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác kinh doanh bền chặt.

Dù nền kinh tế và các doanh nghiệp trong ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, sự tham gia đông đủ của lực lượng vận động viên từ mọi miền đất nước chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ và niềm đam mê thể thao lan tỏa mạnh mẽ.

Giải đấu được khởi tranh từ ngày 5 - 7/11.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải Tennis và Pickleball Mùa thu Hà Nội năm nay quy tụ gần 500 vận động viên toàn quốc. Giải đấu tranh tài ở 8 nội dung, bao gồm 1 nội dung Tennis và 7 nội dung Pickleball.

Ở bộ môn Tennis, các vận động viên thi đấu theo thể thức play-off loại trực tiếp. Đối với Pickleball, các cặp đấu được chia bảng thi đấu vòng tròn để chọn hai đội nhất, nhì vào vòng đấu loại trực tiếp. Chung kết giải đấu sẽ được diễn ra vào ngày 7/11.