Khởi tranh Giải pickleball Văn hóa Việt 2026

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Tổng biên tập Báo Văn hóa, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn thông qua thể thao để kết nối cộng đồng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, không ngừng truyền tải tinh thần sống khỏe, sống tích cực trong mỗi người".

Theo đồng chí Nguyễn Anh Vũ, "Pickleball Văn hóa Việt 2026" lấy thể thao làm nhịp cầu kết nối, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy tinh thần cộng đồng làm giá trị cốt lõi, tạo không gian giao lưu giữa các đồng chí lãnh đạo, nghệ sĩ, giới truyền thông và đông đảo người chơi pickleball.

Gần 300 vận động viên tranh tài ở 3 hạng mục: Giải lãnh đạo, giải văn nghệ sĩ - truyền thông và giải phong trào. Tổng giá trị giải thưởng là 240 triệu đồng.

Một trận thi đấu tại giải. Ảnh: MINH TRANG

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Ban tổ chức xây dựng “Không gian Văn hóa Việt” với “Trạm dừng chân Văn hóa”, khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi tương tác, các gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đồng hành, tài trợ.

Giải sẽ kết thúc vào ngày 27-9.

Các tay vợt dự giải. Ảnh: MINH TRANG