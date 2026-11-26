Việt Nam lần đầu đăng cai giải đua xe Rally thể thức XCR Sprint Cup theo tiêu chuẩn quốc tế FIA với tên gọi Petrolimex XCR Sprint Cup Vietnam 2026 – Trường Sơn Rally. Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ 2-6/12/2026 tại Quảng Trị, với hai hạng mục ô tô và mô tô địa hình.

Theo thông tin từ Trưởng ban tổ chức, ông Đoàn Nhật Linh, tính đến thời điểm công bố tại buổi họp báo, giải đã ghi nhận 16 đội ô tô đăng ký tham dự, trong đó có 11 đội quốc tế và 5 đội Việt Nam. Các vận động viên quốc tế chủ yếu đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Ở hạng mục mô tô, Ban tổ chức dự kiến bố trí tối đa 50 vị trí thi đấu, chia đều cho hai phân hạng Big Adv và Mid Adv, mỗi hạng tối đa 25 xe.

Đáng chú ý, danh sách các đội chưa được chốt hoàn toàn do đặc thù của bộ môn Rally. Thời hạn kiểm tra, xác nhận phương tiện và điều kiện thi đấu vẫn còn, các đội có thể hoàn tất thủ tục tham dự khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về con người, phương tiện và quy định của giải.

Ông Linh cho biết Motorsport chuyên nghiệp, đặc biệt là Rally, không phải bộ môn dành cho số đông bởi chi phí tham gia và những yêu cầu kỹ thuật, an toàn khá cao. Tuy nhiên, giải không áp dụng giới hạn đăng ký cứng như một số môn thể thao khác, mà tập trung vào việc kiểm tra điều kiện của từng đội đua.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin về giải đấu. Ảnh: Y Nhuỵ

Ô tô thi đấu 9 chặng, mô tô phân hạng theo dung tích động cơ

Trường Sơn Rally 2026 có hai hạng mục chính là ô tô Rally Sprint và mô tô Motorcycle. Khác với các giải đua tốc độ trên đường nhựa hoặc đường đua vòng khép kín, các vận động viên sẽ chinh phục những cung đường địa hình, trong đó thành tích được quyết định bằng tổng thời gian hoàn thành các chặng thi đấu.

Ở hạng mục ô tô, các đội sử dụng xe SUV hoặc bán tải dẫn động 4 bánh 4x4, mỗi xe có một lái chính và một lái phụ. Hai phân hạng gồm XC1 (Open) và XC2 (Production). Các đội phải hoàn thành 9 chặng đặc biệt, từ SS1 đến SS9, với tổng cự ly thi đấu gần 60km trong hai ngày 5 và 6/12.

Thể thức tính giờ tích lũy đòi hỏi các đội không chỉ có khả năng điều khiển xe trên địa hình phức tạp mà còn phải phối hợp chặt chẽ giữa lái chính và lái phụ. Trong đó, lái phụ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ điều hướng, giúp đội đua lựa chọn hướng di chuyển và kiểm soát hành trình qua các chặng.

Một số tay đua quốc tế nổi bật sẽ tranh tài tại Trường Sơn Rally 2026 Ảnh: Ban tổ chức

Đáng chú ý, hạng mục ô tô áp dụng những yêu cầu an toàn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA). Cả lái chính và lái phụ phải có giấy phép thi đấu Competition License từ hạng D-R trở lên. Các trang bị cá nhân như mũ bảo hiểm, quần áo đua, găng tay, giày chuyên dụng phải có chứng nhận FIA còn hiệu lực.

Đối với phương tiện, xe thi đấu phải được trang bị khung chống lật, ghế đua và dây đai an toàn 6 điểm đạt chuẩn. Đây là những trang bị bắt buộc nhằm bảo vệ vận động viên khi xe di chuyển trên các địa hình gồ ghề, có độ dốc lớn hoặc nguy cơ lật xe.

Trong khi đó, hạng mục mô tô có hai phân hạng theo dung tích động cơ. Big Adv dành cho xe từ 900cc trở lên, còn Mid Adv dành cho xe từ 450cc đến 800cc. Mỗi phân hạng giới hạn tối đa 25 xe.

Các tay đua mô tô thi đấu trên những cung đường địa hình theo hình thức Rally Sprint, không sử dụng sổ lộ trình (Route Book). Các xe xuất phát lần lượt, cách nhau từ 2-5 phút. Thành tích được tính theo tổng thời gian hoàn thành và xếp hạng trên bảng tổng sắp.

Thông tin từ Ban tổ chức, đường chạy mô tô có đặc thù tốc độ cao nên các quy định về vận hành và an toàn được kiểm soát chặt chẽ. Việc giới hạn số lượng xe ở mỗi phân hạng cũng nhằm phù hợp với điều kiện tổ chức và đặc điểm cung đường.

Với sự góp mặt của các đội đua quốc tế, Trường Sơn Rally 2026 là dịp để các vận động viên Việt Nam có cơ hội cọ xát với những đối thủ đến từ các quốc gia có phong trào Rally phát triển. Đây cũng là bước thử nghiệm đáng chú ý đối với công tác tổ chức một giải đua địa hình theo thể thức quốc tế tại Việt Nam.

Lịch trình 5 ngày, thi đấu chính thức trong hai ngày Theo kế hoạch, ngày 2/12, các đoàn đua quốc tế đến Quảng Trị, thực hiện thủ tục thông quan. Ngày 3/12 dành cho việc tập kết xe thi đấu, phương tiện hậu cần và các thiết bị phục vụ giải. Ngày 4/12, các đội bước vào những công đoạn chuẩn bị trước khi tranh tài, gồm kiểm tra kỹ thuật phương tiện (Scrutineering), khảo sát đường đua (Recce), họp phổ biến quy định an toàn (Briefing) và lễ xuất phát. Riêng hoạt động khảo sát đường đua, theo thông tin từ Trưởng ban tổ chức, các vận động viên sẽ được bố trí phương tiện do Ban tổ chức cung cấp để làm quen với cung đường. Các đội không sử dụng xe đua trong quá trình này và phải tuân thủ giới hạn tốc độ. Đây là bước chuẩn bị nhằm giúp vận động viên nắm bắt đặc điểm địa hình trước khi bước vào thi đấu chính thức. Hai ngày tranh tài diễn ra vào 5-6/12. Ngày đầu tiên, các đội ô tô chinh phục các chặng SS1 đến SS6. Ngày thi đấu thứ hai gồm các chặng SS7 đến SS9, sau đó là tiệc tổng kết và lễ trao giải. Ban tổ chức cũng bố trí khu vực VIP dành cho khách mời và khán giả theo dõi giải. Người xem cần có mặt trước thời điểm đóng đường để bảo đảm an toàn trong quá trình các vận động viên thi đấu.