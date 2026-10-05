Khởi tranh Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026

Quang cảnh lễ khai mạc.

Sáng 5/10, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026, chào mừng kỷ niệm 158 Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026); kỷ niệm 66 năm ngày hy sinh sủa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương (12/10/1960 - 12/10/2026).

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Giải quy tụ hơn 230 vận động viên đến từ 17 đơn vị xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia tranh 30 bộ huy chương, gồm: 20 bộ huy chương đối kháng và 10 bộ huy chương quyền.

Vận động viên thi đấu nội dung quyền.

Các vận động viên thi đấu đối kháng hạng cân 42kg nữ.

Giải cúp các câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 8/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang, phường Rạch Giá.