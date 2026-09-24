Khởi tranh Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng năm 2026

Các trận đấu diễn ra sôi động ngay sau lễ khai mạc giải. Ảnh: Ngân Hà

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Đây là mùa giải thứ hai được tổ chức, diễn ra trong thời điểm Hà Nội bước vào giai đoạn mới sau quá trình sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương.

Từ những xã, phường mới, 16 đội bóng cùng hội tụ tại một sân chơi chung, qua đó tạo cơ hội giao lưu, thi đấu, tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương. Không chỉ hướng tới mục tiêu tìm ra đội bóng xuất sắc nhất của bóng đá thành phố Hà Nội năm 2026, giải đấu còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, sự đoàn kết và những giá trị văn minh trong cộng đồng.

Trước lễ khai mạc, HNFF đã tổ chức bốc thăm, xếp lịch thi đấu. 16 đội được chia thành 4 bảng: Bảng A gồm Đan Phượng, Hát Môn, Thanh Trì và Ô Diên. Bảng B gồm Phú Nghĩa, Thư Lâm, Phú Xuyên và Hoàng Liệt. Bảng C có Mê Linh, Bạch Mai, Liên Minh và Phúc Thọ. Bảng D gồm Phúc Lộc, Tây Phương, An Khánh và Việt Hưng.

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 là hoạt động thể thao chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10). Ảnh: Ngân Hà

Phát biểu tại khai mạc giải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thành phố Hà Nội Đào Quốc Thắng nhấn mạnh, Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng được tổ chức nhằm tạo dựng một sân chơi có chất lượng, tính cạnh tranh và chuyên môn, đồng thời góp phần phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho bóng đá Thủ đô. Trong đó, Cúp Phù Đổng mang ý nghĩa biểu tượng về sức trẻ, khát vọng, ý chí và tinh thần vươn lên. Giải đấu năm nay không chỉ là cuộc tranh tài giữa các đội bóng mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm; các huấn luyện viên đánh giá lực lượng; đội ngũ trọng tài nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ, đơn vị và địa phương tăng cường giao lưu, kết nối.

Ban Tổ chức đặt mục tiêu xây dựng giải đấu theo hướng văn minh, trung thực, đoàn kết, kỷ luật và tôn trọng luật chơi; lấy tinh thần thể thao cao thượng làm nền tảng, chất lượng chuyên môn làm động lực và sự hài lòng của các đội bóng, cầu thủ và người hâm mộ làm thước đo hiệu quả tổ chức.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đề nghị các đội bóng phát huy tinh thần “Thể thao Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, thi đấu hết mình, tôn trọng điều lệ, luật thi đấu và quyết định của trọng tài; đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm, hạn chế tối đa các hành vi phi thể thao.

Đối với các cầu thủ, mỗi trận đấu được kỳ vọng sẽ là cơ hội để thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến; đồng thời giữ gìn hình ảnh đẹp của bóng đá Hà Nội. Đội ngũ trọng tài được yêu cầu điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, chính xác và đúng luật.

Ban Tổ chức cũng đề nghị lực lượng an ninh, y tế, hậu cần và các đơn vị phối hợp bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ giải đấu, an toàn cho các đội bóng và khán giả; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa và những trận đấu hấp dẫn của giải.

Với sự góp mặt của 16 đội bóng đến từ các xã, phường, Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội - Tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 hứa hẹn mang đến những trận đấu sôi nổi, qua đó góp phần tạo nên một sân chơi bóng đá phong trào quy mô, giàu tính cộng đồng.

Giải diễn ra tại Sân vận động xã Đan Phượng từ ngày 23-9 đến 10-10.

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa đội bóng xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Với sự vượt trội về chuyên môn, đội bóng xã Đan Phượng đã giành chiến thắng 3-0 trước đội bóng xã Ô Diên.