Các trận đấu tại giải diễn ra sôi nổi. Ảnh: THÀNH DANH

Giải do UBND phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thăng Trường tổ chức, diễn ra tại sân bóng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (thôn Thái Đông) và Trường Tiểu học Trần Phú (thôn Hiệp Hưng). Tham gia giải có 16 đội gồm 14 đội đại diện cho 14 thôn, một đội khối cán bộ, công chức và một đội khối giáo dục.

Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội có thành tích tốt vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, trong ngày đầu diễn ra, các nữ vận động viên mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, thể hiện sự tự tin, năng động và niềm đam mê thể thao.

Bên ngoài đường biên, đông đảo cổ động viên nhiệt tình reo hò, cổ vũ, tạo nên không khí thể thao sôi nổi, hào hứng.

Giải là một trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Các trận đấu vòng bảng tiếp tục diễn ra đến ngày 22/11; vòng bán kết, chung kết và lễ bế mạc, trao thưởng dự kiến tổ chức vào ngày 24/11.