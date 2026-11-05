Khởi tranh Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026

Diễn ra từ ngày 5 đến 8.11, giải quy tụ 121 tay vợt thuộc 19 đội nam và 11 đội nữ. Trong đó, lực lượng quốc tế gồm 12 đội nam và 6 đội nữ, đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc) và Lào. Các tay vợt tranh tài ở 4 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Giải đấu trở lại sau 7 năm gián đoạn

Về phía chủ nhà, nhiều CLB tiêu biểu góp mặt như: TP.HCM, Hoa Lư TP.HCM, Quân đội, Công an nhân dân T&T, Hà Nội, Đồng Tháp hay Lâm Đồng.

Sự hiện diện của các đội mạnh trong nước cùng những đối thủ quốc tế hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Ban tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị đồng hành cùng giải

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Mai Bá Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM, bày tỏ niềm vui khi Giải Cây vợt vàng được tổ chức trở lại.

Theo ông Hùng, sự kiện không chỉ góp phần hưởng ứng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mà còn tạo cơ hội để các tay vợt Việt Nam cọ xát với những đối thủ quốc tế có trình độ.

Việc khôi phục giải đấu sau thời gian dài gián đoạn mang ý nghĩa quan trọng đối với bóng bàn Việt Nam.

Các tay vợt bước vào thi đấu vòng bảng nội dung đồng đội sau Lễ khai mạc

Không chỉ là nơi tranh tài và chinh phục huy chương, Cây vợt vàng còn góp phần kết nối các CLB, thúc đẩy phong trào tập luyện, phát hiện nhân tố mới và tạo điều kiện để tay vợt trong nước tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sự trở lại của giải cũng cho thấy nỗ lực duy trì những sân chơi có uy tín, qua đó tạo thêm động lực phát triển bóng bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.