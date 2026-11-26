Toàn cảnh Lễ khai mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Dự lễ khai mạc có Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang; Tổng Giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội Đào Quang Bính; Phụ trách bộ môn Bóng bàn (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) Phan Anh Tuấn. Cùng dự có nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Hội Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong, đại diện các sở, ban, ngành, trưởng đoàn, huấn luyện viên và đông đảo vận động viên tham dự giải.

Quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam

Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, ra đời từ năm 2012 và trở thành giải đấu thường niên từ năm 2013, Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng ngày càng khẳng định uy tín, sức hút, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu thích môn bóng bàn.

Việc thu hút đông đảo vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố tham dự không chỉ cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giải mà còn khẳng định vai trò của một sân chơi thể thao uy tín, là điểm sáng trong phong trào xã hội hóa thể thao của Thủ đô. Qua đó, giải góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên chuyên nghiệp cũng như phong trào.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Ngọc Tú

Diễn ra từ ngày 26 đến 29-11, giải năm nay quy tụ hơn 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư thuộc hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ đến từ 11 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lai Châu, cùng hai ngành Công an và Quân đội. Quy mô tham dự cho thấy sức hấp dẫn của giải đấu, đồng thời đáp ứng nhu cầu thi đấu, cọ xát của đông đảo người chơi bóng bàn trên cả nước.

Tại mùa giải thứ XIII, các vận động viên tranh tài ở 11 nội dung, gồm: Đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam từ 45 đến 60 tuổi và đôi nam trên 60 tuổi.

Một trong những điểm đáng chú ý của giải năm nay là số lượng đội đăng ký ở hai nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào tăng mạnh. Dù thời hạn đăng ký còn một tuần mới kết thúc (ngày 18-11), Ban tổ chức đã phải sớm khóa sổ do số lượng đăng ký vượt dự kiến, với tổng cộng 60 đội tham dự. Các đội được chia thành 16 bảng (12 bảng phong trào, 4 bảng nâng cao), thi đấu vòng bảng để lựa chọn những đội xuất sắc vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý, ở nội dung nâng cao, giải đấu có sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa trở về từ Giải Bóng bàn vô địch Đông Nam Á năm 2026 như: Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng); Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội); Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (Công an nhân dân - T&T)... Việc các vận động viên có trình độ chuyên môn cao tham gia thi đấu trong màu áo các câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn, mang đến chất lượng chuyên môn nổi bật cho giải.

Vận động viên đội tuyển bóng bàn Lào thi đấu tại giải. Ảnh: Ngọc Tú

Nét mới đáng chú ý khác là sự góp mặt của đội tuyển bóng bàn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn do ông Samland Phankhavong, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Lào dẫn đầu, cùng huấn luyện viên Dalavone Manychanh và ba vận động viên Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany.

Cả ba tay vợt Lào đều từng tham dự các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp World Table Tennis (WTT). Sự hiện diện của đội tuyển Lào không chỉ tăng tính giao lưu quốc tế mà còn góp phần mở rộng sức lan tỏa của giải đấu, tạo thêm cơ hội cọ xát cho các vận động viên hai nước.

Với 11 nội dung thi đấu, tổng giá trị giải thưởng của giải năm nay lên tới hơn 122 triệu đồng, tiếp tục thể hiện sự đầu tư và quy mô ngày càng phát triển của một giải đấu đã có bề dày tổ chức.

Phó Tổng Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đội tuyển bóng bàn Lào. Ảnh: Ngọc Tú

Đội tuyển Lào góp mặt, tăng sức hút giải đấu

Quy mô hơn 400 vận động viên đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức, điều hành và bảo đảm chất lượng chuyên môn. Theo Phó Trưởng bộ môn Bóng bàn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội Ngô Thu Thủy, Ban tổ chức đã huy động hơn 40 trọng tài đẳng cấp quốc gia tham gia điều hành các trận đấu. Đồng thời, 14 bàn thi đấu được bố trí để đáp ứng số lượng vận động viên đông đảo, bảo đảm tiến độ tổ chức.

Bà Ngô Thu Thủy cho biết, Ban tổ chức đã xây dựng lịch thi đấu khoa học, phân bổ hợp lý giữa các nội dung nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và không kéo dài thời gian tổ chức. Theo đó, trong hai ngày 26 và 27-11, các nội dung đồng đội nam nâng cao và đồng đội nam phong trào sẽ hoàn thành. Ngày 28-11 diễn ra các trận bán kết, chung kết những nội dung đôi nam, đôi nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ có lãnh đạo.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng loại đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam dưới 45 tuổi... đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Các tay vợt nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, những màn giằng co quyết liệt, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả tại nhà thi đấu.

Với sự góp mặt của đông đảo vận động viên ở nhiều trình độ, lứa tuổi, cùng sự xuất hiện của những tay vợt hàng đầu Việt Nam và đội tuyển bóng bàn Lào, Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một sân chơi thể thao có uy tín. Không chỉ là nơi tranh tài, giải còn là dịp để các câu lạc bộ, địa phương và những người yêu bóng bàn giao lưu, kết nối, góp phần phát triển phong trào bóng bàn ngày càng sâu rộng.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026:

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ giải.

Khởi tranh các nội dung thi đấu đồng đội.