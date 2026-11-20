Đối tượng Phạm Đức Tình bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9 và 10/2026, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Phạm Đức Tình đã chiếm đoạt hàng hóa thuộc sở hữu của Công ty CP Thương mại Bách Hóa Xanh. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 250 triệu đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phạm Đức Tình. Bị can bị điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.