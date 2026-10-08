Khởi tố vụ vận chuyển tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Thái Nguyên

Ngày 8.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 đối tượng về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Văn Giang (SN 1979), trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Theo kết quả điều tra, ngày 17.9, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Quang Trung (SN 1993, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe tải BKS 88C-261.93 đang vận chuyển nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Giang. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe chở 26 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 2,7 tấn.

Theo khai nhận ban đầu, số lợn được gom mua tại xã Hiệp Lực, sau đó được vận chuyển, cung cấp đến các hộ kinh doanh tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm hộ của Đặng Văn Giang.

Tại cơ sở của Giang, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện 16 con lợn, tổng trọng lượng 1,5 tấn, dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, trong số đó có 1 con đã chết.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ vụ việc.