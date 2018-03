Khởi tố vụ tàng trữ ma túy quán Hồng Ngọc ở Hải Phòng

Ngày 26-3, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Hồng Ngọc (số 8 đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân).

Trước đó, Công an quận Lê Chân đã tạm giữ hai người là Nguyễn Bình Định (23 tuổi, trú phường Bắc Sơn, quận Kiến An) và Vũ Long Hưng (33 tuổi, trú xã An Đồng, huyện An Dương) để điều tra về hành vi này. Khi công an kiểm tra phòng 505, phát hiện Định tàng trữ 5 viên thuốc lắc, phòng 602 phát hiện Hưng tàng trữ một túi đựng hơn 1,6 g ketamine.

Công an cũng đang điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với những người liên quan đến điều hành động lắc và một số nhân viên phục vụ, trong đó có quản lý Vũ Anh Đức (32 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng). Công an đã mời ông Bùi Thế Lân (60 tuổi, trú đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân), người đứng danh chủ động lắc, hợp tác điều tra nhưng ông này lấy lý do nằm viện chữa bệnh nên chưa tới làm việc với công an.

Ông Lân vốn là thương binh hạng 2/4, mắc chứng động kinh toàn bộ nhưng vẫn được Sở VH-TT Hải Phòng cấp phép làm chủ kinh doanh karaoke tại Hồng Ngọc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó, rạng sáng 19-3, Công an quận Lê Chân đã triệt phá động lắc Hồng Ngọc, phát hiện tại các phòng 505, 602, 604 có 40 người đang bay lắc, thu giữ một số thuốc lắc và ketamine.

ĐỖ HOÀNG