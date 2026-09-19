Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mực in giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt các quyết định khởi tố đối với các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 19.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mực in giả mạo nguồn gốc xuất xứ và mực in HP45.

Trước đó, ngày 29.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH, ở thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty do Bùi Xuân Quý (37 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, làm giám đốc, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang sản xuất hộp mực “Inkjet Print Cartidge H51CC645A”, trên nhãn ghi xuất xứ “MADE IN CHINA”. Lực lượng chức năng xác định số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20 kg túi bóng dùng để đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ, 250 hộp mực thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không, máy hàn nhiệt...

Sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển hồ sơ, tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BPTECH được cấp giấy phép kinh doanh từ năm 2019, với ngành nghề đăng ký gồm sản xuất, buôn bán mực in, máy in, giấy in và sửa chữa máy in.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Bùi Xuân Quý cùng Lê Đình Hưng (32 tuổi, trú xã Biện Thượng), Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, trú xã Vĩnh Lộc), Hoàng Văn Thắng (36 tuổi) và Nguyễn Hữu Sĩ (24 tuổi), cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán mực in mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và “HP45”.

Tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán mực in giả bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan công an xác định Quý giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, buôn bán.

Quý được cho là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng, liên hệ mua nguyên liệu, bao bì phục vụ sản xuất và phân công những người liên quan thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm.

Theo phân công, Hưng, Thắng và Sĩ tham gia sản xuất, đóng gói mực; Hương thực hiện công việc kế toán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng, xuất hóa đơn và thu tiền bán hàng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người liên quan nhận thức sản phẩm mực “H51CC645A” do mình sản xuất không có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng vẫn thể hiện dòng chữ “MADE IN CHINA” trên sản phẩm.

Theo cơ quan công an, việc ghi thông tin này nhằm tạo sự tin tưởng đối với khách hàng, qua đó phục vụ việc tiêu thụ sản phẩm.

Chỉ trong tháng 8.2026, Quý và những người liên quan đã sản xuất mực in mang nhãn “HP45” và “H51CC645A” ghi “MADE IN CHINA”, bán cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 150 triệu đồng.

Cũng trong quá trình điều tra hoạt động sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Nguyễn Ngọc Kiệm (40 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Tiến, xã Tây Đô, có hành vi sản xuất, buôn bán mực in HP45 giả.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, công cụ, nguyên liệu, vỏ hộp và tem nhãn phục vụ việc sản xuất mực giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2025, Kiệm tìm mua máy móc, nguyên liệu, bao bì và các vật tư liên quan để tổ chức sản xuất mực in.

Tang vật mực in giả nhãn “HP45” bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau đó, người này đóng gói sản phẩm dưới nhãn hiệu HP45 và đưa ra thị trường với giá từ 1,15 - 1,35 triệu đồng/hộp.

Riêng trong tháng 8.2026, Kiệm được xác định đã bán số lượng lớn mực HP45 giả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Tính chung các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ hàng hóa, nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất mực in giả có tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.