Ngày 25/11Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/11/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn HàTrai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng phát hiện trong vali của hành khách Sarah Therese(sinh năm 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn. (Ảnh: BPHT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một chiếc vali màu đen của hành khách Sarah Therese(sinh năm 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Theo lời khai ban đầu, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ thông qua ứng dụng nhắn tin, thuê vận chuyển số súng và đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụán hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo Khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.