Khởi tố vụ đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới với giá 1,8 triệu đồng

Ngày 16/11/2026, Thượng tá Trần Văn Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, sau khi phát hiện một trường hợp đưa người vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc quốc giới 229, thuộc ấp Hưng Điền A, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp với Công an xã Khánh Hưng phát hiện một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Sang (SN 1983, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 64-F8 0031, có hành vi tổ chức đưa Nguyễn Văn Được (SN 1982, ngụ xã Thanh An, TP HCM) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng Trần Văn Sang làm việc với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ, đưa những người liên quan về làm việc để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Được khai nhận vừa vượt biên từ Campuchia về Việt Nam mà không thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Trong khi đó, Trần Văn Sang thừa nhận đã nhận lời vận chuyển Nguyễn Văn Được từ thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia đến Bến xe Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Sang được trả tiền công 1,8 triệu đồng cho việc đưa đón này. Tuy nhiên, khi vừa đưa người qua khu vực biên giới để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, hành vi của Sang đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, ngăn chặn. Sau khi lập biên bản vụ việc, Đồn Biên phòng Bến Phố tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của những người có liên quan.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu và các tài liệu thu thập được, ngày 13/11, Đồn Biên phòng Bến Phố đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Sau khi thực hiện các hoạt động điều tra ban đầu, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao những người liên quan cùng tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.