Khởi tố vụ cháy tại chung cư Carina

Cảnh sát PCCC đã 21 lần kiểm tra, ba lần xử phạt cùng một lỗi hệ thống báo cháy hư hỏng, đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động...

Ngày 26-3, liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8) khiến 13 người tử vong, hàng chục người bị thương, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án theo Điều 313 BLHS 2015 về tội vi phạm quy định về PCCC để điều tra.

Ông Quang cho hay qua công tác khám nghiệm, điều tra ban đầu, công an xác định có sai phạm về PCCC tại chung cư Carina Plaza. “Hiện các cơ quan chức năng đã cơ bản khám nghiệm xong hiện trường, đang giám định các tang vật liên quan…” - ông nói.

Về khả năng mà Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nêu trong cuộc họp vào sáng 23-3 “nguyên nhân phát cháy không loại trừ trường hợp có sự cài đặt để gây nổ…”, Đại tá Quang cho hay khả năng này đã được loại trừ, đây là sự cố không hề có sự cố ý.

Người dân phải di chuyển khỏi tòa nhà sau khi công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: NT

Trước đó, qua công tác khám nghiệm, công an đã thu giữ hai bộ nhớ của hệ thống camera tại tầng hầm cũng như dữ liệu về hệ thống báo cháy, báo khói, hệ thống kích hoạt lối thoát hiểm…, xác định vụ cháy bắt nguồn từ một xe máy trong tầng hầm và nhanh chóng cháy lan.

Liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ PCCC cũng như quá trình kiểm tra tại chung cư Carina, một nguồn tin của PV cho hay chung cư Carina đã được thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế về PCCC năm 2007. Trong quá trình xây dựng, cơ quan chức năng kiểm tra nghiệm thu ba lần theo tiến độ. Đến năm 2012 thì nghiệm thu công trình.

Trong quá trình hoạt động, từ tháng 8-2012 đến tháng 12-2017, cảnh sát PCCC đã kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư này 21 lần. Trong các lần kiểm tra, cảnh sát PCCC đã ba lần phát hiện vi phạm về PCCC cùng một lỗi. Cụ thể, hệ thống báo cháy tự động hư hỏng, hệ thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời không hoạt động; máy bơm chữa cháy thì động cơ dầu không hoạt động, đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động. Trong đó, lỗi hệ thống chiếu sáng không hoạt động phát hiện liên tiếp trong hai năm 2016 đến đầu 2017 nên bị phạt hai lần.

Đến tháng 12-2017, khi kiểm tra lại, cảnh sát PCCC không thấy lỗi vi phạm.

Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố ngày 23-3, hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng không hoạt động…

Cơ quan CSĐT sẽ làm rõ các vấn đề liên quan, quy trách nhiệm sau khi khởi tố vụ án.

Theo thông báo của Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh, sau khi xảy ra vụ cháy, đơn vị đã cắt cử lực lượng túc trực tại bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân; hỗ trợ chi phí 100 triệu đồng/người đối với các trường hợp tử vong; thăm hỏi, hỗ trợ với các trường hợp bị thương tổng cộng 1,82 tỉ đồng.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, chủ đầu tư sắp xếp chỗ ở tạm thời và hỗ trợ chi phí 300.000 đồng/ngày mỗi hộ đến khi vào lại nhà.

Đối với ô tô và xe máy tại tầng hầm hư hỏng hoàn toàn do hỏa hoạn, các chủ xe liên lạc với ban quản lý chung cư, cung cấp hồ sơ để cùng với bảo hiểm bồi thường.

Việc sửa chữa tòa nhà, chủ đầu tư cho biết sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 30 ngày…

Về trình báo của người dân bị mất mát tài sản, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, cho biết phường có tiếp nhận thông tin nhiều người dân trình báo mất mát tài sản sau vụ cháy, công an phường đang tổ chức điều tra.

Sau khi nhận trình báo, phường đã cử công an, bảo vệ dân phố đến lập chốt nhằm giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ bên ngoài…

Sở Xây dựng TP.HCM: Công trình có khác biệt so với thiết kế được duyệt

Ngày 26-3, Sở Xây dựng có báo cáo kèm kiến nghị về chung cư Carina.

Theo báo cáo, chung cư Carina đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý khi phê duyệt dự án. Năm 2007, chủ đầu tư đã có giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.

Năm 2012, Cảnh sát PCCC TP.HCM có văn bản nêu ý kiến chấp thuận nghiệm thu về PCCC nhưng không chuyển văn bản nghiệm thu này cho Sở Xây dựng.

Theo Sở Xây dựng, Chung cư Carina đến nay chưa có ban quản trị. Chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn để quản lý vận hành chung cư. Tuy nhiên, hợp đồng chưa đầy đủ theo quy định về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Không có nội dung điều khiển duy trì hoạt động bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thang máy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy.

Sở kiến nghị UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) giám định chất lượng kết cấu công trình, những phần bị ảnh hưởng của vụ cháy để đánh giá độ an toàn, đề xuất giải pháp xử lý.

Giao Sở Cảnh sát PCCC TP kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống PCCC của chung cư, đề xuất biện pháp khắc phục hoàn thiện đảm bảo yêu cầu; kiểm tra việc nghiệm thu PCCC của công trình.

Về việc chung cư chưa có ban quản trị, năm 2015 Sở đã hướng dẫn quận phối hợp với UBND phường 16 đôn đốc chủ đầu tư sớm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định, báo cáo về Sở nhưng đến nay quận 8 chưa báo cáo”.

Về quá trình xây dựng, thi công và nghiệm thu, theo quy định (Nghị định 90), chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu khi phê duyệt dự án. Về việc nghiệm thu công trình, chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm và đã được Công ty CP Tư vấn kiến trúc và xây dựng (ACCCo) cấp giấy chứng nhận chất lượng công trình trong năm 2011.

Trong quá trình thi công, chung cư Carina đã từng xây dựng sai phép do thi công sân tennis 595 m 2 trên khu vực quy hoạch sân vườn cảnh quan và bị yêu cầu ngừng thi công. Đến tháng 3-2012, Sở Xây dựng điều chỉnh bổ sung chức năng tập luyện thể dục thể thao trong phần đất công viên cây xanh thuộc dự án với phần diện tích sai phép. Sở cho biết khối chung cư B xây dựng, sử dụng đúng thiết kế được duyệt. Khối A và C đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng có khác biệt so với thiết kế được duyệt như bít ô thông tầng tại tầng lửng, thay đổi mái poly thành mái bê tông cốt thép tại tầng lửng… Khối thương mại dịch vụ sử dụng sai công năng.

CẨM TÚ

N.TÂN - N.TRÀ