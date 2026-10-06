Khởi tố vụ C sủi giả có chất bảo quản vượt ngưỡng tới 33 lần

Theo Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, có địa chỉ tại xã Hồng Vân, TP. Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng với nội dung công bố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 17.8.2025, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm sản xuất của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, nhà thuốc đã mua sản phẩm của doanh nghiệp này. Quá trình kiểm tra xác định nội dung trên nhãn sản phẩm không phù hợp với hồ sơ công bố; hồ sơ công bố sản phẩm không đầy đủ theo quy định.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và các địa điểm kinh doanh có liên quan.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm cho thấy hàm lượng natri benzoat từ 4,18 - 6,78%, trong khi mức tối đa được phép sử dụng là 0,2%, vượt giới hạn cho phép từ 20 - 33 lần. Một số sản phẩm không phát hiện vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn.

Theo cơ quan Công an, chi phí sản xuất mỗi lọ sản phẩm khoảng 10.000 đồng, sau đó được bán với giá từ 45.000-60.000 đồng thông qua các nhà thuốc và nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop, Shopee.

Các sản phẩm được quảng cáo có công dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, mát gan; trong đó, một số sản phẩm hướng đến đối tượng sử dụng là trẻ em.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24.9.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can Nguyễn Thế Vinh bị tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những người đã mua, sử dụng các sản phẩm Multivitamin Pro, Actiso râu ngô - rau má, Actiso Pro do Công ty Vintechpharm cung cấp được đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội.

Thông tin có thể cung cấp cho điều tra viên Mã Đại Dương qua số điện thoại 0949.926.926 hoặc trực tiếp tại địa chỉ số 356 Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội.