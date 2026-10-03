Khởi tố vụ buôn lậu 10 tấn đường Thái Lan

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 20/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến biên giới.

Khi đến khu vực bờ sông Sê Pôn, thuộc thôn Tân Thành, xã Lao Bảo, tổ công tác phát hiện một thuyền máy đang neo sát bờ. Trên thuyền do Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun điều khiển có 3.200kg đường kính trắng do Thái Lan sản xuất.

Đối tượng Sẳm Phăn Nốt Kong Thả Vy Khun bị bắt giữ cùng tang vật.

Cùng thời điểm, tại khu vực bờ sông, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thuận Tuấn cùng một số người đang bốc các bao tải đường từ thuyền lên bờ, vận chuyển về phía hai xe tải mang biển kiểm soát 74C-013.48 và 74C-139.47 đang đậu cách bờ sông khoảng 50m.

Phát hiện lực lượng chức năng, lái xe của hai phương tiện bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và dừng được cả hai xe tại khu vực bãi cát thuộc thôn Tân Thành, cách hiện trường khoảng 1,2km.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thuận Tuấn.

Kiểm tra hai xe, lực lượng chức năng phát hiện xe 74C-013.48 chở 3.650kg đường và xe 74C-139.47 chở 3.150kg đường, đều do Thái Lan sản xuất. Tổng số đường kính trắng thu giữ là 10.000kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Lê Thuận Tuấn đã móc nối với một đối tượng người Lào để mua số đường trên, vận chuyển trái phép từ Lào vào Việt Nam nhằm bán kiếm lời.

Bến sông Sê Pôn là nơi thường xuyên vận chuyển hàng lậu.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.