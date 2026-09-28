Khởi tố vụ buôn bán hàng cấm số lượng lớn tại Thái Nguyên

Ngày 28.9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phổ Yên để điều tra, làm rõ theo quy định.

Trước đó, ngày 6.8, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác minh theo phản ánh của người dân về việc kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc tại cửa hàng Hương Tâm Mart.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.