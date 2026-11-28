Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố một chủ hộ kinh doanh về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, liên quan tới việc kinh doanh hơn 200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu NIKE.

Vụ việc là lời cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng, nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao và hàng giả, hàng nhái cũng có cơ hội trà trộn nhiều hơn. Biết cách nhận diện và phòng tránh hàng giả sẽ giúp chị em không bị mất tiền oan cho những món hàng kém chất lượng.

Vì sao hàng giả nở rộ dịp cuối năm

Cuối năm là mùa mua sắm sôi động nhất, khi nhu cầu về quần áo, giày dép, đồ dùng, quà tặng tăng mạnh. Đây cũng là lúc hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng có đất để tung hoành, bởi tâm lý ham đồ hiệu giá rẻ của một bộ phận người mua. Hàng giả ngày nay được làm ngày càng tinh vi, nhìn bề ngoài khó phân biệt với hàng thật, trong khi chất lượng lại kém xa, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng với những mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm.

Mua phải hàng giả, người tiêu dùng chịu thiệt kép: vừa mất tiền cho món hàng không đúng giá trị, vừa không được đảm bảo về chất lượng, độ an toàn. Vì vậy, cảnh giác là điều cần thiết.

Mẹo nhận diện hàng giả, hàng nhái

Nguyên tắc đầu tiên là cảnh giác với giá cả. Một món đồ hiệu được rao bán với giá rẻ bất thường so với giá chính hãng gần như chắc chắn có vấn đề, bởi không ai bán hàng thật với giá lỗ. Của rẻ thường là của ôi, và đồ hiệu giá bèo đa phần là hàng giả.

Ảnh minh họa

Tiếp theo, chị em nên ưu tiên mua ở các cửa hàng chính hãng, đại lý ủy quyền, hoặc những nơi uy tín có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua, chú ý quan sát kỹ chất lượng đường may, chất liệu, logo, tem nhãn, mã vạch, bao bì. Hàng thật thường được hoàn thiện tỉ mỉ, sắc nét, trong khi hàng giả hay có những chi tiết cẩu thả, lệch lạc. Với nhiều thương hiệu, có thể kiểm tra mã sản phẩm, tem chống giả qua ứng dụng hoặc website chính thức.

Khi mua online, nên chọn gian hàng chính hãng hoặc người bán uy tín, đọc kỹ đánh giá của người mua trước, và cảnh giác với những nơi chỉ có hình ảnh đẹp nhưng thông tin mập mờ.

Mua sắm thông minh để không mất tiền oan

Suy cho cùng, cách tốt nhất để tránh hàng giả là mua sắm có hiểu biết và không ham rẻ quá mức. Hãy xác định rõ mình cần gì, tìm hiểu về sản phẩm và giá cả chính hãng, chọn nơi mua đáng tin cậy và giữ lại hóa đơn, chứng từ. Nếu nghi ngờ mua phải hàng giả, người tiêu dùng có quyền phản ánh tới cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Sự tỉnh táo và cẩn trọng của mỗi người khi mua sắm không chỉ bảo vệ túi tiền của chính mình, mà còn góp phần đẩy lùi vấn nạn hàng giả, cho một thị trường lành mạnh hơn.