Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/11/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật được phát hiện trong hành lý của Sarah Therese.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vali màu đen của Sarah Therese (sinh năm 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Theo lời khai, Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ và sau đó nhận vận chuyển thuê số súng, đạn trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.