Trước đó, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh; Biên phòng Hà Tĩnh

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vali màu đen của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Sarah Therese khai được một người đàn ông liên hệ và sau đó nhận vận chuyển thuê số súng, đạn trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.