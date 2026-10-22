Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 22-10, Giám thị Trại giam A2 (Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam”, theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự; đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân bỏ trốn.

4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các phạm nhân bị truy nã, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú tại xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Như Báo SGGP thông tin, chiều 21-10, trong lúc làm việc tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cả 4 phạm nhân lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp truy bắt. Trại giam A2 cũng gửi Quyết định truy nã đến công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Viện KSND, TAND, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp truy bắt, ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn.

Theo thông báo truy nã, người dân có quyền bắt và giải ngay các đối tượng đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Khi bắt giữ hoặc tiếp nhận đối tượng, cần thông báo ngay cho Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) qua các số điện thoại: 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.