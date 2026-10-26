Khởi tố vụ án trốn thuế tại cơ sở y học cổ truyền ở phường Phan Rang

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại phường Phan Rang, đồng thời khởi tố bị can đối với P.T.N.T (sinh năm 1993) và N.T.H (sinh năm 1972) về tội trốn thuế, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Công an phát hiện các sản phẩm “Tắm trắng lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”, “Mặt nạ hút nám lá nam”... tại cơ sở.

Theo điều tra, sáng 19-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở “Phòng chẩn trị y học cổ truyền PTN” (phường Phan Rang) do N.T.H đứng tên. Lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng giấy chứa sản phẩm chai nhựa, tem nhãn các mặt hàng “Tắm trắng lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”, “Mặt nạ hút nám lá nam”… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình điều tra xác định N.T.H đã cho P.T.N.T sử dụng cơ sở của mình để tổ chức sản xuất, quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm “Tắm trắng lá nam”, “Ngâm phụ khoa”, “Xông phụ khoa”, “Mặt nạ hút nám lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”… Với vai trò người đại diện theo pháp luật, N.T.H không yêu cầu P.T.N.T cung cấp doanh thu thực tế để kê khai, nộp thuế đầy đủ. Hành vi của các đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.