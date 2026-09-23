Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Theo điều tra, ba công dân Trung Quốc gồm Dai Heng Long (Đới Hằng Long), Li Hao (Lí Hạo) và Zhou Yan (Châu Diễm) mắc kẹt tại Campuchia từ năm 2019 và hết hạn thị thực. Thông qua các môi giới trên Telegram và WeChat, ba người này thỏa thuận chi từ 1.550-5.000 USD để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tìm đường trở về Trung Quốc.

Các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. (Ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai).

Ngày 6/9/2026, Lưu Trí Quân dẫn ba người vượt biên vào Việt Nam qua khu vực Tây Ninh, sau đó đưa về TP Hồ Chí Minh. Ngày 7/9, nhóm này di chuyển ra Hà Nội rồi tiếp tục lên Lào Cai bằng taxi.

Khoảng 10h30 ngày 8/9, Lưu Trí Quân đưa ba công dân Trung Quốc đến một nhà nghỉ tại phường Lào Cai. Sau đó, người này xuất cảnh sang Trung Quốc làm thủ tục xin cấp thị thực điện tử cho nhóm trên.

Khi trở lại Việt Nam, Lưu Trí Quân đưa ba người đến khu vực đền Mẫu, phường Lào Cai, hướng dẫn từng người trèo qua hàng rào để vào khu cách ly Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nhằm thực hiện thủ tục liên quan đến thị thực.

Đối tượng Lưu Trí Quân tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai).

Khoảng 14h20 cùng ngày, khi Dai Heng Long đang trèo qua hàng rào thì bị Tổ công tác thuộc Đội đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phục kích, bắt quả tang tại chỗ. Các đối tượng liên quan sau đó bị tạm giữ để điều tra.

Cơ quan chức năng xác định Dai Heng Long không có thông tin nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; đồng thời thu thập các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền qua Alipay, WeChat và ví điện tử.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ, mở rộng.