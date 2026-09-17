Khởi tố vụ án thuê 139 tài khoản để lừa đảo, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa (sinh năm 2006, trú tại xã D’Ran) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (sinh năm 1991, trú tại phường Phú Nhuận, TP.HCM) và Ninh Văn Tú (sinh năm 1994, trú tại phường LangBiang - Đà Lạt) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Khoa. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng)

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 - 9 triệu đồng/tài khoản mỗi tháng.

Sau đó, Linh và Tú bán thông tin số tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Linh hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, Tăng Hoài Linh còn hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để hưởng lợi, các tài khoản có thể bị lợi dụng phục vụ hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác. Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, điều tra.