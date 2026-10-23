Khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 22-10, Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự. Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Trại giam A2 cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân trong vụ án “Trốn khỏi nơi giam”.

Các quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy.

Các quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Các đối tượng trốn khỏi trại giam bị truy nã gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

4 phạm nhân (từ trái sang, từ trên xuống): Hồ Văn Tình, Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn và Võ Hoàng Duy. Ảnh: Cơ quan Công an

4 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam vào chiều 21-10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2. Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến Công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngay sau khi nhận thông tin các đối tượng bỏ trốn, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý Trại giam - Bộ Công an, lực lượng Công an các tỉnh, thành khẩn trương phối hợp truy bắt các đối tượng. Suốt đêm qua cho đến sáng nay, các mũi trinh sát của Trại giam A2 cùng với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đang ráo riết truy lùng 4 đối tượng.

Cơ quan Công an đề nghị người dân cần chủ động cảnh giác bảo vệ tài sản, kịp thời báo ngay cho Công an các xã, phường ở nơi gần nhất khi phát hiện dấu tích 4 phạm nhân hoặc nghe, thấy những dấu hiệu nghi vấn bất thường có liên quan.

Hiện nay, Công xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa - nơi Trại giam A2 đóng quân cũng đã thông báo, đề nghị người dân địa phương phát hiện các đối tượng báo ngay cho trực ban Công an xã qua số điện thoại: 0258.3785015, hoặc điện thoại Trưởng Công an xã 0913.460389, Phó trưởng Công an xã 0986.082848.