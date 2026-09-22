Khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Đối tượng Lò Văn Nghĩa (trái) và Đoàn Mạnh Hùng (phải) tại thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 21/9, tại khu vực vùng nước cảng biển thuộc phường Thủy Nguyên, lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 khống chế, bắt quả tang Lò Văn Nghĩa (sinh năm 1984, thường trú bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,28 gram heroin; 1 điện thoại và 1 xe máy.

Tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, đơn vị thi hành lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Hùng Mạnh (sinh năm 1990, thường trú tại: Tổ dân phố Trung Sơn, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 3,52 gram heroine, 1 điện thoại, 1 xe máy và 2.600.000 đồng.

Tang vật bị lực lượng trinh sát thu giữ.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, đấu tranh mở rộng các đối tượng liên quan theo quy định.