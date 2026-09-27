Khởi tố vụ án liên quan 'thuốc nam gia truyền' chữa khối u, hơn 1.400 người đã mua

Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện nhiều tài khoản Facebook mang tên “Đoàn Thị Thủy”, “Nguyễn Thu Hoài”, “Ngô Thị Xuân” thường xuyên đăng quảng cáo các sản phẩm “Tiêu Giáp Đường”, “Tiêu Giáp Thiện”, giới thiệu có thể chữa khỏi các bệnh về khối u.

Qua xác minh, công an xác định Nguyễn Văn Tú (SN 1998, thường trú phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng các tài khoản Facebook trên.

Quá trình điều tra cho thấy, Tú liên hệ, thỏa thuận với Dương Thị Quỳnh (SN 1993, trú xã Ba Vì, TP Hà Nội), là chủ hộ kinh doanh Dương Thị Quỳnh, để bào chế các thân, lá cây không rõ nguồn gốc.

Số nguyên liệu này được thái thành từng mảnh nhỏ hoặc bào chế thành dạng bột, cao. Sau đó, Tú cùng Quỳnh và những người liên quan sản xuất, buôn bán các sản phẩm tự xưng là “thuốc nam gia truyền” chữa bệnh khối u để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Thị Quỳnh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh cùng Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Lê Hồng Quân, Vương Mạnh Điệt và Triệu Thị Thảo đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai ngày sau, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Triệu Thị Thảo, Vương Mạnh Điệt và Lê Hồng Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng tại Công an phường Hà Đông.

Đến nay, Công an phường Hà Đông đã tiếp nhận đơn, làm việc với 26 người bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh hơn 1.400 trường hợp mua các sản phẩm liên quan, với tổng số tiền có thể lên tới hàng tỉ đồng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trước những quảng cáo cam kết chữa khỏi bệnh, nhất là các bệnh lý phức tạp như khối u, nhưng không có căn cứ khoa học và pháp lý rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.