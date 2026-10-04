Khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan tới sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả kiểm tra, điều tra các sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, địa chỉ số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của phòng khám.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện nhiều dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật hoặc không có tác dụng chữa bệnh như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn…

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng còn tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện việc tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất, đóng gói thuốc không bảo đảm, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng vẫn được quảng cáo là đủ điều kiện và sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Ngoài ra, đối tượng cầm đầu bị xác định đã chỉ đạo nhân viên mở các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về các tội danh trên.

Cơ quan An ninh điều tra CATP đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội để trình báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.