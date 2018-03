Khởi tố vụ án hình sự vụ cháy chung cư Carina

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra xử lý vụ cháy ở chung cư Carina Plaza xảy ra vào rạng sáng 23-3.

Chiều tối 26-3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza xảy ra vào rạng sáng 23-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 về tội vi phạm quy định về PCCC.

Những người thân của nạn nhân trong vụ cháy khóc nấc tại nhà tang lễ Bình An. Ảnh: Nguyễn Tân

“Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố của một chiếc xe gắn máy; loại trừ nguyên nhân do cố ý gây cháy nổ” - người phát ngôn Công an TP.HCM thông tin.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin: Qua công tác khám nghiệm, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định tại chung cư Carina Plaza có sai phạm về PCCC. Lực lượng chức năng đã thu hai bộ nhớ của hệ thống camera tại tầng hầm cũng như dữ liệu về hệ thống báo cháy, báo khói, hệ thống kích hoạt của lối thoát hiểm. Hình ảnh từ camera cho hay vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một xe máy, có sự cố tại xe này.

Tội vi phạm quy định về PCCC được quy định, hướng dẫn tại Điều 313 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27-11-2015, cụ thể như sau:

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm:

...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến 12 năm:

a) Làm chết ba người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người với tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên...

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

NGUYỄN TÂN