Đối tượng Sarah Therese cùng tang vật. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/11/2026, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Lực lượng chức năng phát hiện trong chiếc vali màu đen của đối tượng Sarah Therese (sinh năm 1993, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Theo lời khai đối tượng Sarah Therese được một người đàn ông liên hệ qua ứng dụng nhắn tin, rồi nhận vận chuyển thuê số súng trên từ Lào vào Việt Nam để lấy tiền công.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.