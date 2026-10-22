Khởi tố vụ án hình sự và truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn khỏi nơi giam và đang bị truy lùng ráo riết như Báo CAND đã thông tin, chiều nay 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh – Giám thị Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Giám thị Trại giam A2 cũng đã ra 4 quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân trong vụ án “Trốn khỏi nơi giam”. Đó là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại Khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang thi hành án phạt tù về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy.

4 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam vào chiều 21/10, khi đang lao động tại đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2. Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến Công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện KSND, TAND, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chân dung 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đang bị truy nã đặc biệt.

“Bất kỳ người nào cùng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 090.696.6699 – 098.886.3454” – các quyết định truy nã nêu rõ.

Bên cạnh việc khởi tố vụ án hình sự, quyết định truy nã đặc biệt, Trại giam A2 cùng với các lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục truy lùng 4 phạm nhân nêu trên.