Khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại đặc khu Phú Quốc

Chất thải công nghiệp được tập kết trong khuôn viên công ty. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Qua điều tra xác định, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn, địa chỉ tại tổ 1, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, do ông H.Q.K. (sinh năm 1992, cư trú khu phố 8, An Thới, đặc khu Phú Quốc) làm giám đốc, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông.

Trong quá trình hoạt động, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn đã đổ, tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm, mái che, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.

Sau đó, ông H.Q.K. cho ông P.M.T. (sinh năm 1988, cư trú khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc) lấy số chất thải công nghiệp trên đem đến 2 thửa đất trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để san lấp mặt bằng.

Tối 15/8/2026, khi nhóm người đang vận chuyển chất thải công nghiệp từ công ty đến các thửa đất trên thì bị lực lượng công an phát hiện.

Chất thải chảy theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành trưng cầu giám định và kết quả xác định: Tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ, thải trực tiếp trên các thửa đất là 1.900 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ĐÔ