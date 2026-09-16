Khởi tố vụ án 'Gây ô nhiễm môi trường' xảy ra tại Đặc khu Phú Quốc

Qua điều tra xác định, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn, địa chỉ tại tổ 01, khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, do ông H.Q.K. (sinh năm 1992, cư trú khu phố 8, An Thới, Đặc khu Phú Quốc) là giám đốc nhà máy, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông.

Trong quá trình hoạt động, Công ty CPCKBTNT2 - Chi nhánh Suối Lớn đã đổ, tập kết chất thải công nghiệp là cặn bã bê tông thành đống trên một thửa đất trống thuộc khuôn viên công ty, nhưng không có nền chống thấm, mái che mưa nắng, gờ chắn xung quanh và không tiến hành thu gom, xử lý theo quy định.

Chất thải chảy theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường xung quanh (Ảnh: Ngọc Khuê)

Sau đó, ông H.Q.K. cho ông P.M.T. (sinh năm 1988, cư trú khu phố 4, An Thới, Đặc khu Phú Quốc) lấy số chất thải công nghiệp trên đem đến 02 thửa đất gồm: một thửa đất thuộc tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc và một thửa đất thuộc tổ 11, khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, Đặc khu Phú Quốc để đổ, san lấp mặt bằng.

Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 15/8/2026, ông P.M.T. thuê ông L.Đ.G. (sinh năm 1984, cư trú khu phố Bến Tràm, Cửa Dương, Đặc khu Phú Quốc) vận chuyển tổng cộng 13 chuyến xe chất thải công nghiệp, với giá thuê 1,5 triệu đồng/xe/chuyến. Tổng khối lượng chất thải được vận chuyển, đổ san lấp tại 02 thửa đất nêu trên khoảng 400 tấn.

Tối ngày 15/8/2026, khi nhóm người của ông L.Đ.G. đang vận chuyển chất thải công nghiệp từ công ty đến các thửa đất trên để tiếp tục đổ, san lấp mặt bằng thì bị lực lượng công an phát hiện.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành trưng cầu giám định. Kết quả giám định xác định: tổng khối lượng chất thải do nhóm người liên quan đổ, thải trực tiếp trên 03 thửa đất tương đương 1.900 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường, gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.