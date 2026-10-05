Khởi tố vụ án đường dây xuyên quốc gia đưa người vượt biên giới trái phép

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai áp giải đối tượng.

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C có dấu hiệu bị tổ chức vượt biên sang Trung Quốc gả chồng từ cuối năm 2023. Ban chuyên án lập tức được thành lập, phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng)

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã tổ chức vây bắt đồng loạt các đối tượng trong đường dây. Ngày 27/9/2026, lực lượng bắt giữ nghi phạm Sùng Văn Quang trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai khi y đang lẩn trốn dưới mác công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, Hải Phòng, cách Lào Cai 500km. Ngày 28/9/2026, lực lượng đột kích bắt giữ đồng phạm Ly Thền Hồ trú tại xã Pha Long, Lào Cai khi đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cấu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá 110.000 CNY (khoảng gần 400 triệu đồng). Ngày 25/12/2023, Hồ đã trực tiếp đưa C lên khu vực Mốc 154, ép nạn nhân sang biên giới.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.