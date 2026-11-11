Khởi tố vụ án 'chạy đỗ' viên chức giáo dục, một phụ nữ nhận hơn 6,5 tỷ

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đường dây “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 4 người được xác định là các đối tượng trọng điểm gồm Triệu Thị Tuyết (SN 1981), Hà Thị Lệ (SN 1981), Nông Thị Bông (SN 1991) và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976, cùng trú tỉnh Cao Bằng).

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an. Ảnh: LN

Cơ quan điều tra xác định nhóm này lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo thi trượt của một số thí sinh để đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi.

Các đối tượng cam kết “bảo đảm đỗ 100%”, nếu không trúng tuyển sẽ hoàn lại tiền nhằm tạo lòng tin.

Thông qua nhiều tầng môi giới, tiền được thu từ những người có nhu cầu dự tuyển với mức từ 200-300 triệu đồng mỗi hồ sơ. Khoản chênh lệch sau đó được phân chia để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hà Thị Lệ đã tiếp nhận 6,515 tỷ đồng từ 33 trường hợp. Nông Thị Bông tiếp nhận 2,735 tỷ đồng, còn Hoàng Ngọc Thái thu gom 3,19 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến việc giao nhận tiền.

Trước đó, trong hai ngày 27 và 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu liên quan.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng người, xác minh những cá nhân có liên quan và tổng số tiền bị chiếm đoạt.