Khởi tố vụ án cháy chung cư Carina Plaza

Tối 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án vụ cháy chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.HCM) khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza. Ảnh T.D

Nguyên nhân gây cháy được xác định là do sự cố từ một xe gắn máy trong hầm giữ xe của chung cư. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cũng loại trừ nguyên nhân cố ý gây cháy nổ như một giả thuyết ban đầu.

Người phát ngôn của Công an TP.HCM cũng cho hay, thông tin chi tiết về quá trình điều tra và những diễn biến xung quanh vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza sẽ được cung cấp trong buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tuần này.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch UBND phường 16, quận 8, đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chính quyền và công an địa phương đã bàn giao công tác quản lý bên trong chung cư cho chủ đầu tư và Ban Quản lý chung cư. Dù vậy, để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chung cư Carina Plaza trong lúc này, chính quyền địa phương có chỉ đạo công an bố trí các tổ chốt trực 24/24 quanh chung cư và nơi cư dân ở tạm để đảm bảo an ninh trật tự, tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến cư dân. Đồng thời địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư và ban quản lý chung cư Carina Plaza tăng cường nhân viên bảo vệ giữ trật tự trong chung cư.

Theo dự kiến, trưa 29/3, UBND TP.HCM sẽ có cuộc họp báo định kỳ cung cấp mọi thông tin liên quan đến vụ việc. Chiều 30/3, UBND TP.HCM sẽ họp triển khai chỉ thị về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho nhà, chung cư và các công trình cao tầng.

Thu Dịu