Khởi tố vụ án cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người tử vong ở Sài Gòn

Liên quan đến vụ cháy chung cư chung cư Carina Plaza khiến 13 người tử vong, Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố hình sự vụ cháy để điều tra xử lý theo pháp luật.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu điều tra, công an xác định nguyên nhân gây cháy là do sự cố từ 1 chiếc xe gắn máy ở tầng hầm của chung cư. Công an cũng đã loại trừ nguyên nhân cháy là do cố ý gây cháy nổ.

Vụ cháy tại chung cư Carina làm 13 người chết

"Việc cánh cửa bị kê gạch hay nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy thì công an đang gấp rút điều tra", đại tá Quang nói.

Cũng theo người phát ngôn của Công an TP HCM, thông tin chi tiết về quá trình điều tra và những diễn biến xung quanh vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza sẽ được cung cấp trong buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tuần này.

Trước đó như tin tức đã đưa, rạng sáng ngày 23/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, làm 13 người chết và hàng chục người bị thương.

Sau 3 ngày xảy ra vụ cháy, người dân Carina vẫn chưa ổn định được cuộc sống. Đến nay việc khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành.

Video: Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết